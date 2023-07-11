В Бурятии прошёл юбилейный крестный ход

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Паломники поднялись на Иоаннову гору



В Бурятии в день празднования рождества Иоанна Крестителя состоялось 50-е крестное шествие на Иоаннову гору. 7 июля ранним утром в Свято-Троицкую Селенгинскую обитель съехались паломники из различных уголков республики, Иркутской области и Забайкальского края для того, чтобы отпраздновать рождество Иоанна Предтечи традиционным шествием.



Крестному ходу предшествовало богослужение на территории монастыря. Праздничную божественную литургию возглавил наместник Селенгинской обители игумен Алексий, ему сослужило двадцать священнослужителей из Бурятской и Иркутской митрополий. Затем, после краткого отдыха, началось многолюдное крестное шествие.



В пятидесятом молитвенном шествии к Иоанновой горе объединились около двух тысяч крестоходцев. Путь из монастыря, по улицам села Троицкого, затем полями к селу Ильинка составил двенадцать километров. На пути следования крестный ход встречали и приветствовали жители сёл. По традиции в Ильинском Богоявленском храме состоялся молебен.



После непродолжительного отдыха и трапезы началось восхождение к месту чудесного явления иконы Иоанна Крестителя. По традиции на вершине горы священнослужители совершили водосвятный молебен.



- Традиционно крестный ход на Иоаннову гору совершается трижды в год: 7 июня, когда празднуется обретение главы Иоанна Крестителя, 7 июля – в его рождество и 11 сентября – когда церковь чтит память усекновения главы Иоанна Крестителя, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



