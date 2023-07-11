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В Бурятии для иволгинцев проведут акцию «За здоровый образ жизни»

В Бурятии для иволгинцев проведут акцию «За здоровый образ жизни»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится во всех сёлах района

В каждом селе Иволгинского района Бурятии пройдёт акция «За здоровый образ жизни». В ней примут участие специалисты Иволгинской ЦРБ, тренеры и спортсмены Иволгинской спортивной школы, а также работники учреждений культуры района. Для жителей организуют насыщенную культурно-спортивную программу, сообщает пресс-служба районной администрации.

Уже в этот четверг, 13 июля, первая такая акция пройдёт в селе Ошурково. Сюда приедет передвижные маммограф и флюорограф, а также выставка стрелкового оружия. Будут организованы «Весёлые старты», концертная программа и площадка для дартса.

Возрастное ограничение: 6+.
Здоровый образ жизни Иволгинский район Бурятия акция

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