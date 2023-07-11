Она отличилась на 4-м этапе соревнований
В Московской области прошли этапы кубка и чемпионата России по мотокроссу и кроссу на квадроциклах. Более ста спортсменов со всей страны приехали на стадион в Дмитрове, чтобы принять участие в 4-м этапе кубка России по мотокроссу среди женщин и 2-м этапе чемпионата России по кроссу на квадроциклах.
От Бурятии участвовала юная спортсменка Руслана Х. Несмотря на возраст она опытная мотогонщица. На её счёту ряд побед на соревнованиях всероссийского и международного уровней.
- В этот раз юной спортсменке удалось показать второй результат в классе «125» и стать серебряным призёром этапа, - отмечают в пресс-службе министерстве спорта Бурятии.
Буквально через несколько дней Руслану ждёт следующее соревнование – V этап кубка России (6+), который пройдёт с 15 по 16 июля в Свердловской области.
Мотогонщица из Бурятии стала призёром кубка России
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