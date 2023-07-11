11 июля

10 июля

Популярное

Мотогонщица из Бурятии стала призёром кубка России

Мотогонщица из Бурятии стала призёром кубка России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Она отличилась на 4-м этапе соревнований

В Московской области прошли этапы кубка и чемпионата России по мотокроссу и кроссу на квадроциклах. Более ста спортсменов со всей страны приехали на стадион в Дмитрове, чтобы принять участие в 4-м этапе кубка России по мотокроссу среди женщин и 2-м этапе чемпионата России по кроссу на квадроциклах.

От Бурятии участвовала юная спортсменка Руслана Х. Несмотря на возраст она опытная мотогонщица. На её счёту ряд побед на соревнованиях всероссийского и международного уровней.

- В этот раз юной спортсменке удалось показать второй результат в классе «125» и стать серебряным призёром этапа, - отмечают в пресс-службе министерстве спорта Бурятии.

Буквально через несколько дней Руслану ждёт следующее соревнование – V этап кубка России (6+), который пройдёт с 15 по 16 июля в Свердловской области.
Бурятия Кубок России мотогонки мотокросс мотоспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Нынешняя «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ самой массовой
Нынешняя «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ самой массовой
Общество, 11.07.2023
Собралось около 15 тысяч зрителей
В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома
В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома
Общество, 11.07.2023
После вмешательства прокуратуры её восстановили на работе
В Бурятии вновь заметили медведицу с двумя медвежатами
В Бурятии вновь заметили медведицу с двумя медвежатами
Общество, 11.07.2023
Людей просят воздержаться от прогулок в лес
Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву
Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву
Общество, 11.07.2023
Администрация города обратилась к закаменцам с просьбой
В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО
В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО
Общество, 11.07.2023
Он подписал контракт в июне 2023 года
В Иркутской области посоревнуются механизаторы и дояры
В Иркутской области посоревнуются механизаторы и дояры
Общество, 11.07.2023
В посёлке Залари состоятся летние сельские спортивные игры
В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза
В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза
Общество, 11.07.2023
В республике по-прежнему дождливо 
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по боксу
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по боксу
Общество, 10.07.2023
На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^