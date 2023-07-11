В 2022 году наиболее чаще вступали в брак жители Баунтовского района
В прошлом году в Бурятии 7219 пар вступили в брак (7,4 браков на 1000 населения). Впервые вступили в него 64,8 % мужчин и 64,0 % женщин, повторно вступили в брак 35,2 % мужчин и 36,0 % женщин, сообщили в Бурятстате на прошлой неделе, накануне Дня семьи, любви и верности.
Активнее всего в раннем возрасте вступают в брак женщины, нежели мужчины. Так, среди несовершеннолетних, связавших себя узами брака, 51 девушка и лишь 4 юноши. Зато в возрасте 60 лет и старше вступили в брак 145 мужчин и 104 женщины. В целом браки наиболее активно заключаются мужчинами и женщинами в возрасте 20-29 лет.
Большинство вступающих в брак обладают одинаковым уровнем образования. В 2022 году заключили брак 2672 невесты с высшим/неполным высшим образованием, при этом у 53,1 % невест жених имел аналогичное образование. Подобная ситуация наблюдается и среди невест со средним профессиональным образованием (58,6 %).
По итогам 2022 года наиболее часто вступали в брак жители Баунтовского эвенкийского района (12,3 браков на 1000 населения), на втором и третьем месте расположились Кяхтинский (9,7) и Джидинский (8,9) районы. Жители г. Улан-Удэ показали весьма скромный результат в 6,8 браков на 1000 населения, что ниже среднереспубликанского значения на 0,6 промилле.
В 2022 году в республике родилось 10904 ребёнка, из них 5576 мальчиков и 5328 девочек. В зарегистрированном браке родилось 65,8 % детей. По сравнению с 2021 годом число родившихся уменьшилось на 1095 детей.
В целом по республике рождаемость составила 11,2 родившихся на 1000 населения. Среди районов Бурятии наилучшие показатели рождаемости отмечены в Джидинском (15,6), Закаменском (13,8) и Кяхтинском (13,7) районах. В Улан-Удэ уровень рождаемости составил 10,2 родившихся на 1000 населения.
В Бурятии браки наиболее активно заключаются возрасте 20-29 лет
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