В Иркутске состоится фестиваль колокольного звона

В рамках мероприятия запланирован крестный ход-сплав



С 12 по 18 июля в Иркутской области состоится VI фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест». Традиционно его организуют в честь святителя Софрония Иркутского. В областном центре мероприятия пройдут 13 и 14 числа.



13 июля в 8:30 в Богоявленском соборе начнётся литургия. С 10:30 – фестивальный звон.



С 18:00 до 20:00 жители и гости города смогут посетить народный праздник на площади у памятника Александру III. Запланированы звонильная программа, выступление музыкальных, творческих коллективов и сольных исполнителей, мастер-классы, ярмарка ремесленных объединений.



14 июля в 8:30 службу проведут в Знаменском монастыре, где также прозвучит колокольный звон. С 17:00 до 20:00 участники представят звонильную программу в 130-м квартале.



17 и 18 июля в рамках фестиваля состоится крестный ход-сплав по рекам Иркут и Ангара. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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