В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома

После вмешательства прокуратуры её восстановили на работе



По представлению прокуратуры в Кижингинском районе Бурятии была восстановлена на работе специалист сельской администрации.



Женщина работала специалистом военно-учётного стола администрации муниципального образования «Кижингинский сомон». В мае ей был предоставлен очередной отпуск. Одновременно с этим был издан приказ об увольнении работника по собственному желанию. При этом заявление об увольнении специалист не направляла.



Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.



- Выявлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ при приёме на работу трудовой договор со специалистом не был заключен. Выплата отпускных работодателем произведена с нарушением установленного срока, не соблюден порядок увольнения по инициативе работника, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Глава администрации получил прокурорское представление. После этого сотрудницу восстановили на работе, оформили с ней трудовой договор, а также выплатили компенсаций за вынужденный прогул и несвоевременную выплату отпускных.



В отношении главы администрации возбуждены дела об административном производстве по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора» и ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».



