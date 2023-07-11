В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома

После вмешательства прокуратуры её восстановили на работе
По представлению прокуратуры в Кижингинском районе Бурятии была восстановлена на работе специалист сельской администрации.
Женщина работала специалистом военно-учётного стола администрации муниципального образования «Кижингинский сомон». В мае ей был предоставлен очередной отпуск. Одновременно с этим был издан приказ об увольнении работника по собственному желанию. При этом заявление об увольнении специалист не направляла.
Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.
- Выявлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ при приёме на работу трудовой договор со специалистом не был заключен. Выплата отпускных работодателем произведена с нарушением установленного срока, не соблюден порядок увольнения по инициативе работника, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Глава администрации получил прокурорское представление. После этого сотрудницу восстановили на работе, оформили с ней трудовой договор, а также выплатили компенсаций за вынужденный прогул и несвоевременную выплату отпускных.
В отношении главы администрации возбуждены дела об административном производстве по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора» и ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».
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