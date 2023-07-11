11 июля

10 июля

Популярное

В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома

В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома
Общество, 
После вмешательства прокуратуры её восстановили на работе

По представлению прокуратуры в Кижингинском районе Бурятии была восстановлена на работе специалист сельской администрации.

Женщина работала специалистом военно-учётного стола администрации муниципального образования «Кижингинский сомон». В мае ей был предоставлен очередной отпуск. Одновременно с этим был издан приказ об увольнении работника по собственному желанию. При этом заявление об увольнении специалист не направляла.

Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.

- Выявлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ при приёме на работу трудовой договор со специалистом не был заключен. Выплата отпускных работодателем произведена с нарушением установленного срока, не соблюден порядок увольнения по инициативе работника, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Глава администрации получил прокурорское представление. После этого сотрудницу восстановили на работе, оформили с ней трудовой договор, а также выплатили компенсаций за вынужденный прогул и несвоевременную выплату отпускных.

В отношении главы администрации возбуждены дела об административном производстве по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора» и ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».

увольнение прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома
В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома
Общество, 11.07.2023
После вмешательства прокуратуры её восстановили на работе
В Бурятии вновь заметили медведицу с двумя медвежатами
В Бурятии вновь заметили медведицу с двумя медвежатами
Общество, 11.07.2023
Людей просят воздержаться от прогулок в лес
Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву
Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву
Общество, 11.07.2023
Администрация города обратилась к закаменцам с просьбой
В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО
В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО
Общество, 11.07.2023
Он подписал контракт в июне 2023 года
В Иркутской области посоревнуются механизаторы и дояры
В Иркутской области посоревнуются механизаторы и дояры
Общество, 11.07.2023
В посёлке Залари состоятся летние сельские спортивные игры
В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза
В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза
Общество, 11.07.2023
В республике по-прежнему дождливо 
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по боксу
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по боксу
Общество, 10.07.2023
На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»
Забайкалье примет всероссийские соревнования по дартсу
Забайкалье примет всероссийские соревнования по дартсу
Общество, 10.07.2023
В Чите состоятся «Забайкальские стрелы»
В районе Бурятии поздравили «золотые» пары
В районе Бурятии поздравили «золотые» пары
Общество, 10.07.2023
50 лет совместной жизни прожили семьи из Еравнинского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^