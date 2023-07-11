На форум «Байкал» хотят приехать 86 регионов России

Организаторам поступило более 3000 заявок на участие



Международный молодёжный форум «Байкал» в этом году пройдёт с 14 по 18 августа в Ольхонском районе Иркутской области на берегах Хужир-Нугайского залива озера Байкал. Детали мероприятия обсудили на заседании организационного комитета мероприятия.



- В 2023 году на форум «Байкал» поступило более трёх тысяч заявок – это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Из них будет определено 600 человек, которые примут участие в мероприятии, - рассказал Руслан Ситников, заместитель председателя правительства Иркутской области.



Как пояснила министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, из 3066 заявок на участие в форуме «Байкал» в 2023 году 922 заявки поступили из 40 муниципальных образований Иркутской области, 88 заявок — от жителей ЛНР, ДНР и Запорожской области, 39 — от иностранных граждан. Стать участниками мероприятия изъявили желание представители 86 из 89 регионов России.



Магистральная тема форумов России в этом году — «Цели устойчивого развития». На форуме «Байкал» она включает в себя пять основных направлений: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодёжные сообщества», Диалог культур» и «Развитие экологического молодёжного движения «Эко.Цех». Наибольшее число заявок традиционно поступило по направлению «Молодёжные сообщества» (1090), вторым по популярности стало направление «Предпринимательство» (699).



Результатом молодёжного форум должны стать более 100 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом.



В рамках форума «Байкал» пройдёт всероссийский конкурс молодёжных проектов и региональный грантовый конкурс. Их победители получат гранты на реализацию социально значимых проектов.



Кроме образовательной и проектной программ участников мероприятия ждут концерт губернаторского симфонического оркестра, показ национальных костюмов, Байкальский марафон, встречи с участниками специальной военной операции, чемпионат по оказанию первой помощи, парусная регата, утренние зарядки с мастерами спорта России, кинопоказы, экскурсионная программа и другое. Об этом сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 18+.



Справка



Международный молодёжный форум «Байкал» проводится в Иркутской области с 2008 года. На форуме 2022 года приняло участие около 600 человек из 54 регионов России и двух зарубежных стран. По итогам его работы молодые люди выиграли пять миллионов рублей в качестве грантов федерального агентства по делам молодёжи, семь миллионов — в виде региональных грантов и один миллион рублей — на развитие предпринимательских проектов.

