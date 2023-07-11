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В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по русским шашкам

В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по русским шашкам
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Бурятский гроссмейстер Баир Ринчинов победил в молниеносной программе

С 4 по 9 июля в Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок Байкала» памяти заслуженного тренера РБ Феликса Завелинского. В турнире участвовали 87 спортсменов из 12 регионов страны, в том числе из республик Крым, Саха (Якутия), Амурской, Оренбургской, Кемеровской областей и других субъектов России.

Соревнования проводились в дисциплинах «русские шашки» и «русские шашки – молниеносная игра». В турнире принимали участие четыре гроссмейстера, семь мастеров спорта России, более 30 кандидатов в мастера спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

В молниеносной игре первое место завоевал гроссмейстер Баир Ринчинов из Бурятии. Второе место занял многократный чемпион мира Сергей Белошеев из Крыма. Иркутский гроссмейстер, тренер Дмитрий Никифоров стал бронзовым призёром.

В классической программе победил крымчанин Сергей Белошеев. Дмитрий Никифоров занял второе место. Третьим в этой программе стал Игорь Павлов из Красноярского края.

Бурятия кубок Байкал шашки спорт

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