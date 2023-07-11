В Улан-Удэ хотят унифицировать внешний вид киосков

В городе разработаны рекомендации к внешнему облику нестационарных торговых объектов
В Улан-Удэ разработали рекомендации к внешнему облику нестационарных торговых объектов. Такие рекомендации для предпринимателей разработаны впервые. Они дают представление о том, как должны выглядеть киоски, торговые объекты на территории города, рассказал 10 июля на брифинге в мэрии главный художник города Даши Анчиров.
- Это, в первую очередь, необходимо для сохранения архитектурного облика города и создания комфортной городской среды, - заявил Даши Анчиров.
Соответствующий проект нормативного акта сейчас проходит процедуру согласования. Документ подготовлен в соответствии с действующим законодательством в этой области, а также на основе изучения опыта других регионов.
- В документе предлагается более чёткая классификация типов нестационарных торговых объектов с учётом их площади, а для сезонных нестационарных торговых объектов – с учётом их специфики. Типовые решения внешнего вида объектов будут представлены в виде альбома с текстовыми и графическими материалами. Эти нововведения позволят более наглядно и доступно донести до предпринимателей требования к внешнему оформлению нестационарных торговых объектов, - пояснил Даши Анчиров.
В документе представлено 16 единообразных типовых решений для нестационарных объектов. В них показаны обязательные элементы фасадов. Также указаны рекомендуемые габаритные размеры по высоте, длине и ширине в зависимости от типа торгового объекта, установлены требования к типам и цвету материалов, применяемых при отделке фасадов.
До 1 января 2024 года все предприниматели должны привести свои нестационарные торговые объекты в соответствие с требованиями, установленными положением о порядке согласования эскизного проекта внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещённых на территории городского округа «Город Улан-Удэ», независимо от форм собственности земельного участка. Поэтому предпринимателям, владеющим такими объектами, необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о согласовании эскизного проекта внешнего вида объекта с приложением такого проекта и копии действующего договора на размещение торгового объекта на земельном участке.
Во избежание необоснованных затрат на исправление эскизных проектов предпринимателям необходимо ознакомиться с действующим муниципальными требованиями в отношении оформления внешнего вида нестационарных торговых объектов на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в разделе «Архитектура».
За нарушение установленных правил наружного оформления фасада здания, строения, сооружения, ограждения и их элементов предусмотрены административные штрафы:
- для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
- для должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей;
-для юридических лиц - от сорока до шестидесяти тысяч рублей.
За консультацией можно обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству.
Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в настоящее время на территории города осуществляют деятельность 411 нестационарных торговых объектов.
В Улан-Удэ хотят унифицировать внешний вид киосков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Собралось около 15 тысяч зрителей
Проводится прокурорская проверка
После вмешательства прокуратуры её восстановили на работе
Реки продолжают подниматься
Частоту полётов увеличивает «Аврора»
Людей просят воздержаться от прогулок в лес
Администрация города обратилась к закаменцам с просьбой
Девочку назвали Екатериной
Зрители смогут написать свои желания
Соседний город заволокло туманом
Он подписал контракт в июне 2023 года
Он состоится на Арахлее
В посёлке Залари состоятся летние сельские спортивные игры
В республике по-прежнему дождливо
Общество, 10.07.2023
На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»