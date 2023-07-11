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В Улан-Удэ хотят унифицировать внешний вид киосков

В Улан-Удэ хотят унифицировать внешний вид киосков
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В городе разработаны рекомендации к внешнему облику нестационарных торговых объектов

В Улан-Удэ разработали рекомендации к внешнему облику нестационарных торговых объектов. Такие рекомендации для предпринимателей разработаны впервые. Они дают представление о том, как должны выглядеть киоски, торговые объекты на территории города, рассказал 10 июля на брифинге в мэрии главный художник города Даши Анчиров.

- Это, в первую очередь, необходимо для сохранения архитектурного облика города и создания комфортной городской среды, - заявил Даши Анчиров.

Соответствующий проект нормативного акта сейчас проходит процедуру согласования. Документ подготовлен в соответствии с действующим законодательством в этой области, а также на основе изучения опыта других регионов.

- В документе предлагается более чёткая классификация типов нестационарных торговых объектов с учётом их площади, а для сезонных нестационарных торговых объектов – с учётом их специфики. Типовые решения внешнего вида объектов будут представлены в виде альбома с текстовыми и графическими материалами. Эти нововведения позволят более наглядно и доступно донести до предпринимателей требования к внешнему оформлению нестационарных торговых объектов, - пояснил Даши Анчиров.

В документе представлено 16 единообразных типовых решений для нестационарных объектов. В них показаны обязательные элементы фасадов. Также указаны рекомендуемые габаритные размеры по высоте, длине и ширине в зависимости от типа торгового объекта, установлены требования к типам и цвету материалов, применяемых при отделке фасадов.

До 1 января 2024 года все предприниматели должны привести свои нестационарные торговые объекты в соответствие с требованиями, установленными положением о порядке согласования эскизного проекта внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещённых на территории городского округа «Город Улан-Удэ», независимо от форм собственности земельного участка. Поэтому предпринимателям, владеющим такими объектами, необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о согласовании эскизного проекта внешнего вида объекта с приложением такого проекта и копии действующего договора на размещение торгового объекта на земельном участке.

Во избежание необоснованных затрат на исправление эскизных проектов предпринимателям необходимо ознакомиться с действующим муниципальными требованиями в отношении оформления внешнего вида нестационарных торговых объектов на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в разделе «Архитектура».

За нарушение установленных правил наружного оформления фасада здания, строения, сооружения, ограждения и их элементов предусмотрены административные штрафы:
- для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
- для должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей;
-для юридических лиц - от сорока до шестидесяти тысяч рублей.

За консультацией можно обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству.

Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в настоящее время на территории города осуществляют деятельность 411 нестационарных торговых объектов.
Улан-Удэ архитектура дизайн торговля

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