В Улан-Удэ хотят унифицировать внешний вид киосков

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В городе разработаны рекомендации к внешнему облику нестационарных торговых объектов



В Улан-Удэ разработали рекомендации к внешнему облику нестационарных торговых объектов. Такие рекомендации для предпринимателей разработаны впервые. Они дают представление о том, как должны выглядеть киоски, торговые объекты на территории города, рассказал 10 июля на брифинге в мэрии главный художник города Даши Анчиров.



- Это, в первую очередь, необходимо для сохранения архитектурного облика города и создания комфортной городской среды, - заявил Даши Анчиров.



Соответствующий проект нормативного акта сейчас проходит процедуру согласования. Документ подготовлен в соответствии с действующим законодательством в этой области, а также на основе изучения опыта других регионов.



- В документе предлагается более чёткая классификация типов нестационарных торговых объектов с учётом их площади, а для сезонных нестационарных торговых объектов – с учётом их специфики. Типовые решения внешнего вида объектов будут представлены в виде альбома с текстовыми и графическими материалами. Эти нововведения позволят более наглядно и доступно донести до предпринимателей требования к внешнему оформлению нестационарных торговых объектов, - пояснил Даши Анчиров.



В документе представлено 16 единообразных типовых решений для нестационарных объектов. В них показаны обязательные элементы фасадов. Также указаны рекомендуемые габаритные размеры по высоте, длине и ширине в зависимости от типа торгового объекта, установлены требования к типам и цвету материалов, применяемых при отделке фасадов.



До 1 января 2024 года все предприниматели должны привести свои нестационарные торговые объекты в соответствие с требованиями, установленными положением о порядке согласования эскизного проекта внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещённых на территории городского округа «Город Улан-Удэ», независимо от форм собственности земельного участка. Поэтому предпринимателям, владеющим такими объектами, необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о согласовании эскизного проекта внешнего вида объекта с приложением такого проекта и копии действующего договора на размещение торгового объекта на земельном участке.



Во избежание необоснованных затрат на исправление эскизных проектов предпринимателям необходимо ознакомиться с действующим муниципальными требованиями в отношении оформления внешнего вида нестационарных торговых объектов на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в разделе «Архитектура».



За нарушение установленных правил наружного оформления фасада здания, строения, сооружения, ограждения и их элементов предусмотрены административные штрафы:

- для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;

- для должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей;

-для юридических лиц - от сорока до шестидесяти тысяч рублей.



За консультацией можно обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству.



Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в настоящее время на территории города осуществляют деятельность 411 нестационарных торговых объектов.

