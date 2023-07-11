В райцентре Бурятии планируют построить ещё одну школу

Общество, Фото: УКС РБ

Она будет рассчитана на 275 учащихся



B селе Петропавловка Джидинского района Бурятии планируют возвести новую школу. Сейчас разработка проекта на строительство подходит к завершению. После того, как документация будет готова, её направят в Госэкпертизу республики.



По проекту, планируется, что будущая школа в Петропавловке будет рассчитана на 275 учащихся. Её должны возвести на земельном участке, который находится между улицами Профсоюзная, Строителей и Автомобилистов. Само здание будет трёхэтажным и состоять из трёх блоков.



Так, в блоке «А» на первом этаже будут расположены кабинеты начальных классов, игровая и учительская. Второй этаж вместит в себя кабинеты директора, биологии, химии, математики, географии, физики, а также кабинет психолога. Третий этаж будет предназначен для кабинетов иностранного языка, русского языка, литературы, информатики и библиотеки.



- В блоке «Б» на первом этаже будет медицинский блок. А второй этаж вместит в себя актовый зал на 165 мест. На третьем этаже планируют разместить мастерскую обработки тканей и серверную. Блок «В» будет предназначен для обеденного и спортивного залов, а также мастерских. Здание будет построено по всем современным требованиям, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Рядом с будущей школой планируют построить и спортивный комплекс. Там создадут условия для занятий гимнастикой, волейболом, баскетболом, футболом и даже для отдыха детей. Кроме всего прочего, школа будет отвечать требованиям доступной среды для маломобильных.



Стоимость объекта будет известна после того, как проект получит положительное заключение Госэкспертизы Бурятии.



- В связи с тем, что многие школы Бурятии переполнены и дети в них учатся в три смены, вопрос о строительстве новых образовательных учреждений стоит достаточно остро. Кроме, это школы в селе Петропавловка построены ещё в прошлом веке и уже не отвечают современным требованиям, - сообщает пресс-служба УКС.

