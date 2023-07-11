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В Бурятии гончары создали арх-инсталляцию «Мировое древо»

В Бурятии гончары создали арх-инсталляцию «Мировое древо»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Мастера республики встретились на симпозиуме «Шабар-Арт»

В Бурятии на симпозиуме гончаров «Шабар-АРТ» встретились известные мастера-керамисты и 30 мастеров со всей республики. Открылось мероприятие 5 июля. Участники и приглашённые преподаватели провели круглый стол по актуальным проблемам изучения, возрождения и актуализации технологий. С 6 по 8 июля начинающие и опытные мастера со всей республики на творческих мастер-классах симпозиума под руководством преподавателей изготовили глиняные колокольчики и испробовали разные методы обработки обожжённой глины: дымление, молочение и народный белорусский способ «обвар» от наставника из Могилёва Антона Тихоновца.

Экспертами выступили: Михаил Бывших, народный мастер Алтайского края, член творческого объединения «Союз художников России», основатель школы гончарной керамики, автор собственных методик преподавания и обладатель патента на первый «Конструктор гончарных форм»; Елизавета Солоницина, керамист, преподаватель, основатель и организатор фестиваля «4ceramics», член Московского союза художников; Антон Тихоновец, художник декоративно-прикладного искусства, председатель Могилевского областного общественного объединения «Белорусский союз художников», лауреат международных фестивалей и конкурсов (Беларусь).

Одно из мероприятий симпозиума было посвящено созданию и фактурному декорированию колокольчиков для финальной инсталляции. Работая над колокольчиком, каждый мастер вкладывал в него своё значение: благопожелание своему народу, обращение к духам природы, почитание предков и своих семейных или народных традиций.

В заключительный день, 9 июля, на центральном стадионе Бурятии на спортивно-культурном празднике «Наадан – Сурхарбаан» мастера продемонстрировали результаты своей работы – арх-инсталляцию «Мировое древо». Глиняные колокольчики, изготовленные участниками, играли роль кроны. Древо украсило спортивную площадку праздника и стало центром притяжения зрителей. Они останавливались, разглядывали колокольчики, фотографировались. Мастера провели для всех желающих мастер-классы по лепке из глины и показали, как работать на гончарном круге.

Участники выразили благодарность организаторам проекта, преподавателям и членам своей группы, которая за три дня успела стать настоящей командой. Мастера загорелись желанием открыть свои студии, творческие мастерские для разных слоёв населения, а также уже начали подумывать о написании грантов для реализации задуманного. Организаторы надеются, что вскоре в бурятской керамике появятся новые яркие имена, и наши мастера будут узнаваемы по всему миру. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Бурятия гончарное дело инсталляция

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