Самолёты из Улан-Удэ будут чаще летать в Красноярск и Хабаровск

Частоту полётов увеличивает «Аврора»



С 21 июля авиакомпания «Аврора» запускает дополнительные рейсы по направлениям Улан-Удэ – Красноярск и Улан-Удэ – Хабаровск. Теперь совершить перелёт по субсидированному тарифу в эти города можно будет ещё и по понедельникам, пятницам и субботам.



Под флагманом единой дальневосточной авиакомпании летать будет авиакомпания «Россия» (самолётами Sukhoi Superjet 100), сообщили в минтрансе Бурятии.



- В настоящее время «Аврора» выполняет рейс Улан-Удэ – Красноярск два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Рейс Улан-Удэ – Хабаровск – по вторникам и четвергам. С 21 июля рейсы станут практически ежедневными. При этом в рамках постановления правительства РФ №1172 купить субсидированный билет может любой житель России, - отметил министр по развитию транспорта Бурятии Александр Гоге.

