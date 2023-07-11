Бурятия примет форум сельхозкооперативов

Его проведут 18 и 19 июля



В Бурятии пройдёт форум сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СпоК). Своим опытом поделятся более сорока представителей различных сельхозкооперативов из Бурятии, Тувы, Якутии и Тюменской области. Участниками форума станут фермеры, развивающие вместе со СПоК своё крестьянско-фермерское или личное подсобное хозяйство.



Форум «Сельскохозяйственная потребительская кооперация – основа устойчивого развития малого агробизнеса Республики Бурятия» состоится 18 и 19 июля. Первый день пройдёт на базе национальной библиотеки, второй – на туристической базе на Байкале.



Темы форума:

- «Сельскохозяйственная потребительская кооперация в Республике Бурятия»;

- «Сложности развития кооперации: причины мнимые и реальные»;

- «Двухуровневая кооперация – инструмент обслуживания малых сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

- «Опыт развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в других регионах»;

- «Сельскохозяйственная кооперация в сфере консультирования»;

- «Опыт создания сельскохозяйственных кооперативных рынков»;

- «Использование кооперативных технологий в сельском туризме» и другие темы.



Участвовать в форуме могут все заинтересованные лица: те, кто является участников СПоК, и те, кто планируют. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



Возрастное ограничение: 18+.

