Его проведут 18 и 19 июля
В Бурятии пройдёт форум сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СпоК). Своим опытом поделятся более сорока представителей различных сельхозкооперативов из Бурятии, Тувы, Якутии и Тюменской области. Участниками форума станут фермеры, развивающие вместе со СПоК своё крестьянско-фермерское или личное подсобное хозяйство.
Форум «Сельскохозяйственная потребительская кооперация – основа устойчивого развития малого агробизнеса Республики Бурятия» состоится 18 и 19 июля. Первый день пройдёт на базе национальной библиотеки, второй – на туристической базе на Байкале.
Темы форума:
- «Сельскохозяйственная потребительская кооперация в Республике Бурятия»;
- «Сложности развития кооперации: причины мнимые и реальные»;
- «Двухуровневая кооперация – инструмент обслуживания малых сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
- «Опыт развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в других регионах»;
- «Сельскохозяйственная кооперация в сфере консультирования»;
- «Опыт создания сельскохозяйственных кооперативных рынков»;
- «Использование кооперативных технологий в сельском туризме» и другие темы.
Участвовать в форуме могут все заинтересованные лица: те, кто является участников СПоК, и те, кто планируют. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия примет форум сельхозкооперативов
Общество, Фото:
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