11 июля

10 июля

Популярное

В Иркутске снят режим чрезвычайной ситуации

В Иркутске снят режим чрезвычайной ситуации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его вводили из-за повышения уровня рек

В связи со стабилизацией обстановки в результате снижения уровня рек в Иркутске 10 июля снят режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал мэр города.

– На сегодняшний день подтопленных участков на территории областного центра нет, – подчеркнул глава города Руслан Болотов.

Напомним, режим ЧС был введён 8 июля из-за поднятия уровней воды в реках Ангара, Иркут, Ушаковка и действовал в микрорайоне Падь Грязнуха, садоводствах Плишкинского тракта, на улицах 2-я Аларская и Вилюйская. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск режим ЧС паводок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ хотят унифицировать внешний вид киосков
В Улан-Удэ хотят унифицировать внешний вид киосков
Общество, 11.07.2023
В городе разработаны рекомендации к внешнему облику нестационарных торговых объектов
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по русским шашкам
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по русским шашкам
Общество, 11.07.2023
Бурятский гроссмейстер Баир Ринчинов победил в молниеносной программе
Мотогонщица из Бурятии стала призёром кубка России
Мотогонщица из Бурятии стала призёром кубка России
Общество, 11.07.2023
Она отличилась на 4-м этапе соревнований
Нынешняя «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ самой массовой
Нынешняя «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ самой массовой
Общество, 11.07.2023
Собралось около 15 тысяч зрителей
В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома
В Бурятии сотрудницу сельской администрации уволили без её ведома
Общество, 11.07.2023
После вмешательства прокуратуры её восстановили на работе
В Бурятии вновь заметили медведицу с двумя медвежатами
В Бурятии вновь заметили медведицу с двумя медвежатами
Общество, 11.07.2023
Людей просят воздержаться от прогулок в лес
Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву
Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву
Общество, 11.07.2023
Администрация города обратилась к закаменцам с просьбой
В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО
В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО
Общество, 11.07.2023
Он подписал контракт в июне 2023 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^