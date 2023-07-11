В Иркутске снят режим чрезвычайной ситуации

Его вводили из-за повышения уровня рек



В связи со стабилизацией обстановки в результате снижения уровня рек в Иркутске 10 июля снят режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал мэр города.



– На сегодняшний день подтопленных участков на территории областного центра нет, – подчеркнул глава города Руслан Болотов.



Напомним, режим ЧС был введён 8 июля из-за поднятия уровней воды в реках Ангара, Иркут, Ушаковка и действовал в микрорайоне Падь Грязнуха, садоводствах Плишкинского тракта, на улицах 2-я Аларская и Вилюйская. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

