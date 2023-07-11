Людей просят воздержаться от прогулок в лес
В Кабанском районе Бурятии заметили медведицу с двумя медвежатами. Они перебегали дорогу на отвороте на Култушную вечером 10 июля, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».
- Будьте аккуратны, воздержитесь от выхода в лесной массив в данной местности, - предупреждают жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в районе уже видели медведицу с двумя медвежатами. Они переходили федеральную трассу в сторону озера Байкал, в километре от села Танхой.
На прошлой неделе такую же косолапую компанию видели вблизи турбаз в популярной местности Байкальский Прибой.
В Бурятии вновь заметили медведицу с двумя медвежатами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Людей просят воздержаться от прогулок в лес
Администрация города обратилась к закаменцам с просьбой
Девочку назвали Екатериной
Зрители смогут написать свои желания
Соседний город заволокло туманом
Он подписал контракт в июне 2023 года
Он состоится на Арахлее
В посёлке Залари состоятся летние сельские спортивные игры
В республике по-прежнему дождливо
На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»
В Чите состоятся «Забайкальские стрелы»
50 лет совместной жизни прожили семьи из Еравнинского района
В Закаменске благоустраивают территории вокруг новых зданий
Это коснётся медиков первичного звена со стажем более 10 лет
11 из них будут в районах республики