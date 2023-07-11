Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву

Администрация города обратилась к закаменцам с просьбой



Администрация города Закаменск просит собственников частных домов и земель убрать траву, в том числе крапиву, на своих участках и прилегающих к участкам территориям. Это необходимо сделать до 16 июля.



- Согласно российским законам, за нескошенную траву на частном участке и прилегающих территориях полагается штраф. Высота травы не должна превышать 20 сантиметров. Выписать штраф или предупреждение могут сотрудники МЧС и административные комиссии. Если после предупреждения трава не скошена, назначается штраф, - отметили в администрации Закаменска.



Размер штрафа регулируется для физических лиц в размере от 500 рублей до 3 000 рублей, для юридических до 20 000 руб. Уплата штрафа не освобождает от обязанности косить траву.



Прилегающая территория - это территория общего пользования, которая прилегает к образованному и зарегистрированному по правилам кадастра земельному участку. За прилегающей территорией ухаживает собственник (арендатор) земельного участка. В обязанность входит соблюдение чистоты территории, уборка мусора и травы.



