Жителям города в Бурятии пригрозили штрафами за нескошенную крапиву

Администрация города обратилась к закаменцам с просьбой
Администрация города Закаменск просит собственников частных домов и земель убрать траву, в том числе крапиву, на своих участках и прилегающих к участкам территориям. Это необходимо сделать до 16 июля.
- Согласно российским законам, за нескошенную траву на частном участке и прилегающих территориях полагается штраф. Высота травы не должна превышать 20 сантиметров. Выписать штраф или предупреждение могут сотрудники МЧС и административные комиссии. Если после предупреждения трава не скошена, назначается штраф, - отметили в администрации Закаменска.
Размер штрафа регулируется для физических лиц в размере от 500 рублей до 3 000 рублей, для юридических до 20 000 руб. Уплата штрафа не освобождает от обязанности косить траву.
Прилегающая территория - это территория общего пользования, которая прилегает к образованному и зарегистрированному по правилам кадастра земельному участку. За прилегающей территорией ухаживает собственник (арендатор) земельного участка. В обязанность входит соблюдение чистоты территории, уборка мусора и травы.
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