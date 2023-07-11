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В Кабанском районе Бурятии родился «юбилейный» малыш

В Кабанском районе Бурятии родился «юбилейный» малыш
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочку назвали Екатериной

В Кабанском районе Бурятии зарегистрировали рождение 200-го ребёнка, рождённого с начала года, сообщает группа «Кабанск-инфо.24/7».

«Юбилейный» малыш родился 6 июля в семье Дарьи и Вячеслава. У молодых родителей на свет появилась дочь, которую назвали Екатериной.
дети новорожденные

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