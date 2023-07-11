Улан-удэнцев зовут на концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Зрители смогут написать свои желания



Сегодня, 11 июля, в 18:00 в улан-удэнском парке «Юбилейный» состоится концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности.



В программе – выступление популярных звёзд бурятской эстрады и группы «Лэйкерс». На протяжении всего вечера любой желающий может написать на листочке ромашки – символе любви – своё желание, чтобы оно обязательно сбылось.



Идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Этот праздник впервые возник в 2008 году, в Год семьи, и с тех пор он отмечается во всей России.



