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Улан-удэнцев зовут на концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Улан-удэнцев зовут на концерт в честь Дня семьи, любви и верности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрители смогут написать свои желания

Сегодня, 11 июля, в 18:00 в улан-удэнском парке «Юбилейный» состоится концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности.

В программе – выступление популярных звёзд бурятской эстрады и группы «Лэйкерс». На протяжении всего вечера любой желающий может написать на листочке ромашки – символе любви – своё желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Этот праздник впервые возник в 2008 году, в Год семьи, и с тех пор он отмечается во всей России.

концерт День семьи

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