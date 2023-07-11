Он подписал контракт в июне 2023 года
Сегодня, 11 июля, в Кяхте провожают в последний путь Темирова Игоря Жахонгировича. В возрасте 51 года он погиб в ходе СВО. О гибели своего земляка сообщила районная администрация.
Игорь Жахонгирович родился 1 декабря 1971 года в городе Кяхта. В 1979 году пошёл в первый класс в восьмилетнюю школу, которую окончил в 1987 году. После окончания школы поступил в Кяхтинское профессиональное училище №34 и выучился на тракториста-водителя.
После окончания училища в 1992 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите, в ракетных войсках.
С 1997 по 2002 год служил по контракту в рембате.
В июне 2023 года подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда. Погиб при выполнении поставленных задач.
У Игоря Жахонгировича остались любящие дочь, внучка, брат и сёстры.
В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Зрители смогут написать свои желания
Соседний город заволокло туманом
Он подписал контракт в июне 2023 года
Он состоится на Арахлее
В посёлке Залари состоятся летние сельские спортивные игры
В республике по-прежнему дождливо
На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»
В Чите состоятся «Забайкальские стрелы»
50 лет совместной жизни прожили семьи из Еравнинского района
В Закаменске благоустраивают территории вокруг новых зданий
Это коснётся медиков первичного звена со стажем более 10 лет
11 из них будут в районах республики
Съёмки проходят в Могойтуйском районе
В Монголии начали отмечать Наадам
Они обсудили ключевые экологические вопросы