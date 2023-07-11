В Бурятии простятся с 51-летним участником СВО

Он подписал контракт в июне 2023 года



Сегодня, 11 июля, в Кяхте провожают в последний путь Темирова Игоря Жахонгировича. В возрасте 51 года он погиб в ходе СВО. О гибели своего земляка сообщила районная администрация.



Игорь Жахонгирович родился 1 декабря 1971 года в городе Кяхта. В 1979 году пошёл в первый класс в восьмилетнюю школу, которую окончил в 1987 году. После окончания школы поступил в Кяхтинское профессиональное училище №34 и выучился на тракториста-водителя.



После окончания училища в 1992 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите, в ракетных войсках.



С 1997 по 2002 год служил по контракту в рембате.



В июне 2023 года подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда. Погиб при выполнении поставленных задач.



У Игоря Жахонгировича остались любящие дочь, внучка, брат и сёстры.







