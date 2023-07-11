В республике по-прежнему дождливо
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике переменная облачность, местами дожди, грозы, днём по южной местами сильные дожди, ливни. Утром при прояснении туманы.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура днём +25,+30, местами +17,+22.
В Улан-Удэ вечером гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +26,+28.
В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 11.07.2023
В республике по-прежнему дождливо
На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»
В Чите состоятся «Забайкальские стрелы»
50 лет совместной жизни прожили семьи из Еравнинского района
В Закаменске благоустраивают территории вокруг новых зданий
Это коснётся медиков первичного звена со стажем более 10 лет
11 из них будут в районах республики
Съёмки проходят в Могойтуйском районе
В Монголии начали отмечать Наадам
Они обсудили ключевые экологические вопросы
Церемония открытия состоится 14 июля
В июле в стране отметят Наадам и проведут несколько туристических мероприятий
В Бурятии отметили День бамовца
Он установлен на аллее героев
Работники смогут посетить места погребения близких без получения отгула