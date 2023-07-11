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В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза

В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике по-прежнему дождливо

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике переменная облачность, местами дожди, грозы, днём по южной местами сильные дожди, ливни. Утром при прояснении туманы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура днём +25,+30, местами +17,+22.

В Улан-Удэ вечером гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +26,+28.

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