В Улан-Удэ к вечеру ожидается гроза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике по-прежнему дождливо



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике переменная облачность, местами дожди, грозы, днём по южной местами сильные дожди, ливни. Утром при прояснении туманы.



Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура днём +25,+30, местами +17,+22.



В Улан-Удэ вечером гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +26,+28.



