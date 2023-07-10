У подножия Саянских гор в Бурятии построили новый сквер





Новый сквер построили в селе Кырен Тунскинского района Бурятии. Стоимость общественного пространства составила почти 2 миллиона рублей. Средства были выделены благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».В 2022 году путём всероссийского онлайн-голосования жители райцентра Тункинского района проголосовали за благоустройство сквера по улице Ленина. Здесь установили декоративные элементы, арку, «скамью примирения», фотозону, скамьи-перголы, а также проложили плитку. И вот новый красивый объект открылся в самом сердце села, у подножия Саянских гор.- Отмечу, что жители Тункинского района всегда очень активно принимают участие в вопросах благоустройства своих сёл. Они не только голосуют за объекты, которые необходимо обновить, но и сами помогают в установке детских площадок, покраске заборов и лавочек, высадке деревьев. Это очень положительный пример, потому что, когда человек сам принимает участие в обустройстве общественных территорий, в дальнейшем он относится к ним намного бережнее, - отметила руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.Вскоре в сквере будет проведено озеленение и высажены цветы, в заранее изготовленные клумбы.