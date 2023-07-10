В Улан-Удэ родился 350-граммовый малыш

Рост малыша составил всего 27 см



За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 96 детей, из них 56 мальчиков и 40 девочек. В том числе родилась одна двойня, сообщили в соцсетях сотрудники роддома.



Самым тяжеловесным ребёнком стала девочка, вес которой составил 4700 граммов, рост – 59 см. Самым маленьким в этот период стал мальчик, который весил всего 350 граммов, а длина тела составила 27 см. Оба ребёнка родились 3 июля.



Больше всего родов пришлось на 7 июля. В этот день на свет появилось 19 малышей, из них 12 девочек и 7 мальчиков.



