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В Улан-Удэ родился 350-граммовый малыш

В Улан-Удэ родился 350-граммовый малыш
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рост малыша составил всего 27 см

За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 96 детей, из них 56 мальчиков и 40 девочек. В том числе родилась одна двойня, сообщили в соцсетях сотрудники роддома.

Самым тяжеловесным ребёнком стала девочка, вес которой составил 4700 граммов, рост – 59 см. Самым маленьким в этот период стал мальчик, который весил всего 350 граммов, а длина тела составила 27 см. Оба ребёнка родились 3 июля.

Больше всего родов пришлось на 7 июля. В этот день на свет появилось 19 малышей, из них 12 девочек и 7 мальчиков.

дети новорожденные

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