Жителей Бурятии призывают не «спасать» косулят и зайчат

У диких животных сейчас растёт потомство



Бурприроднадзор призывает не тащить из зарослей детёнышей диких животных и птиц. Потомство появилось недавно, а малыши только и способны лежать в густой траве.



- Его не бросили, не нужно тянуть руки к косулёнку, зайчонку или лисёнку и «спасать», уносить домой. «Спасение» приведёт к двум возможным результатам: животное погибнет или будет некоторое время жить в неволе и погибнет. Третий результат – жизни в дикой природе у него не будет, так как способность к жизни в естественной среде он теряет с каждым днём, - отмечают в Бурприроднадзоре.



У новорожденных детёнышей косули сибирской, зайца-беляка очень мало потовых желез, поэтому они практически не издают запахи. Это помогает им прятаться от хищников.



Тем, кто всё же утащит зверька к себе, грозит наказание. Физлица, содержащие у себя дома диких животных, будут привлечены к административной ответственности по ст.7.11 и ст.10.6 КоАП РФ, а, если животное занесено в Красную книгу, - к уголовной ответственности.



- Дайте возможность зверю уйти в естественную среду обитания, к себе домой, - призывают в Бурприроднадзоре.



Если же животное или птица ранены, то необходимо позвонить в Бурприроднадзор: 44-44-97.



