У диких животных сейчас растёт потомство
Бурприроднадзор призывает не тащить из зарослей детёнышей диких животных и птиц. Потомство появилось недавно, а малыши только и способны лежать в густой траве.
- Его не бросили, не нужно тянуть руки к косулёнку, зайчонку или лисёнку и «спасать», уносить домой. «Спасение» приведёт к двум возможным результатам: животное погибнет или будет некоторое время жить в неволе и погибнет. Третий результат – жизни в дикой природе у него не будет, так как способность к жизни в естественной среде он теряет с каждым днём, - отмечают в Бурприроднадзоре.
У новорожденных детёнышей косули сибирской, зайца-беляка очень мало потовых желез, поэтому они практически не издают запахи. Это помогает им прятаться от хищников.
Тем, кто всё же утащит зверька к себе, грозит наказание. Физлица, содержащие у себя дома диких животных, будут привлечены к административной ответственности по ст.7.11 и ст.10.6 КоАП РФ, а, если животное занесено в Красную книгу, - к уголовной ответственности.
- Дайте возможность зверю уйти в естественную среду обитания, к себе домой, - призывают в Бурприроднадзоре.
Если же животное или птица ранены, то необходимо позвонить в Бурприроднадзор: 44-44-97.
Жителей Бурятии призывают не «спасать» косулят и зайчат
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Золото» в стрельбе из классического лука выиграла мужская команда республики
Спортсмены Иркутской области стали победителями юношеского чемпионата
Для ребят провели обзорную экскурсию
Рост малыша составил всего 27 см
У диких животных сейчас растёт потомство
Всего озеленители подготовили более 200 кашпо
Там состоится песенный конкурс
Ближайшие два дня обещают быть дождливыми
Новая ливневка выдержала первую проверку
Мероприятие станет самым красочным действом «Байкальского танцевального фестиваля 2023»
Она не связана с лесными пожарами в республике
У самолёта выявили неисправность
В общекомандном зачёте первое место досталось Селенгинскому району. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В жаркий день змейка решила освежиться в водоёме
Объект обошёлся бюджету Бурятии в 11,6 млн