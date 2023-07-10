Улицы Улан-Удэ украсили подвесные кашпо с цветами

Всего озеленители подготовили более 200 кашпо



На улицах Улан-Удэ появились первые подвесные кашпо с цветами. Первые кашпо с петунией разных сортов развесили по ул. Терешковой, Ербанова, Сухэ-Батора, Лимонова, сообщили в комитете городского хозяйства.



В общей сложности в этом году озеленители подготовили более 200 кашпо для украшения городских улиц.



Также летом запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч кв. метров и устройство газонов на площади 10 тысяч кв. метров.

