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Улицы Улан-Удэ украсили подвесные кашпо с цветами

Общество, 
Всего озеленители подготовили более 200 кашпо

На улицах Улан-Удэ появились первые подвесные кашпо с цветами. Первые кашпо с петунией разных сортов развесили по ул. Терешковой, Ербанова, Сухэ-Батора, Лимонова, сообщили в комитете городского хозяйства.

В общей сложности в этом году озеленители подготовили более 200 кашпо для украшения городских улиц.

Также летом запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч кв. метров и устройство газонов на площади 10 тысяч кв. метров. 
цветы

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