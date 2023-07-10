Там состоится песенный конкурс
В Еравнинском районе Бурятии состоится конкурс эстрадной песни «Звёздная ночь – 2023». Мероприятие пройдёт на центральной площади села Сосново-Озёрское 14 июля с 20:00 до 23:00. Конкурс будет посвящён 100-летию со дня образования Республики Бурятия.
Принять участие в конкурсе могут все желающие солисты в возрасте от 16 до 35 лет. Каждый участник исполняет одну песню российской, бурятской эстрады под фонограмму, записанную на USB-носителе.
Заявки на участие подавать до 10 июля по адресу с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская,115, РДК, тел: 21-3-45 или на электронный адрес учреждения [email protected]
Возрастное ограничение 0+
В Еравнинском районе Бурятии устроят «Звёздную ночь»
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