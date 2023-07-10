В Бурятии ожидаются ливни





В Улан-Удэ ночью без осадков, вечером гроза с кратковременным дождем. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +16, +18, днем +26, +28.



В среду, 12 июля, облачно с прояснением, местами дожди, грозы, ночью по южной половине ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +8,+13, днём +24,+29, местами +17,+22.





В Улан-Удэ временами дождь, ночью возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +16, +18, днем +24, +26.



В четверг, 13 июля, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +7,+12, днём +23,+28, местами +16,+21.



Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на реках юго-западных, южных, северных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, а также образование селевых потоков.



11-12 июля Бурятия остаётся под влиянием южного циклона, который вызовет дожди. Местами ожидаются сильные осадки, возможны грозы. Ветер при грозах порывистый до 15-17 м/с.Во вторник, 11 июля, переменная облачность, местами дожди, грозы, ночью по северной половине, днём по южной местами сильные дожди, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +8,+13, днём +25,+30, местами +17,+22.