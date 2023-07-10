10 июля

09 июля

Популярное

В Бурятии ожидаются ливни

В Бурятии ожидаются ливни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ближайшие два дня обещают быть дождливыми

11-12 июля Бурятия остаётся под влиянием южного циклона, который вызовет дожди. Местами ожидаются сильные осадки, возможны грозы. Ветер при грозах порывистый до 15-17 м/с.

Во вторник, 11 июля, переменная облачность, местами дожди, грозы, ночью по северной половине, днём по южной местами сильные дожди, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +8,+13, днём +25,+30, местами +17,+22.

В Улан-Удэ ночью без осадков, вечером гроза с кратковременным дождем. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +16, +18, днем +26, +28. 

В среду, 12 июля, облачно с прояснением, местами дожди, грозы, ночью по южной половине ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +8,+13, днём +24,+29, местами +17,+22.

В Улан-Удэ временами дождь, ночью возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +16, +18, днем +24, +26. 

В четверг, 13 июля, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +7,+12, днём +23,+28, местами +16,+21.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на реках юго-западных, южных, северных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, а также образование селевых потоков.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ожидаются ливни
В Бурятии ожидаются ливни
Общество, 10.07.2023
Ближайшие два дня обещают быть дождливыми
Власти Улан-Удэ победили «вечную» лужу
Власти Улан-Удэ победили «вечную» лужу
Общество, 10.07.2023
Новая ливневка выдержала первую проверку
В Бурятии «лебеди» станцуют на фоне заката на Байкале
В Бурятии «лебеди» станцуют на фоне заката на Байкале
Общество, 10.07.2023
Мероприятие станет самым красочным действом «Байкальского танцевального фестиваля 2023»
В Бурятии объяснили причину задымлённости
В Бурятии объяснили причину задымлённости
Общество, 10.07.2023
Она не связана с лесными пожарами в республике
В Улан-Удэ на сутки задержали авиарейс в Томск
В Улан-Удэ на сутки задержали авиарейс в Томск
Общество, 10.07.2023
У самолёта выявили неисправность
В Бурятии назвали абсолютных победителей «Наадан-Сурхарбаана-2023»
В Бурятии назвали абсолютных победителей «Наадан-Сурхарбаана-2023»
Общество, 10.07.2023
В общекомандном зачёте первое место досталось Селенгинскому району. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии на Гусином озере заметили плавающую змею
В Бурятии на Гусином озере заметили плавающую змею
Общество, 10.07.2023
В жаркий день змейка решила освежиться в водоёме
Бурятия решила проблему водоснабжения для 12 тысяч жителей ДНР
Бурятия решила проблему водоснабжения для 12 тысяч жителей ДНР
Общество, 10.07.2023
Объект обошёлся бюджету Бурятии в 11,6 млн
В Тункинском нацпарке в Бурятии открывается охота на кабана
В Тункинском нацпарке в Бурятии открывается охота на кабана
Общество, 10.07.2023
Для охоты необходимо получить разрешительные документы
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
Общество, 10.07.2023
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятии местами ливни
В Бурятии местами ливни
Общество, 10.07.2023
В Улан-Удэ возможна гроза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^