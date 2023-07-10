В Бурятии оперштаб не допустит нападения собак на людей

Заседания будут проводиться еженедельно



В Бурятии впервые прошло заседание оперштаба по недопущению нападений собак на людей. В мероприятии приняли участие ответственные лица из администраций районов республики и инспекторы управления ветеринарии РБ.



На заседании рассмотрели текущую ситуацию по нападениям собак на людей, а также готовность муниципального контроля и административных комиссий к привлечению нерадивых хозяев к ответственности.



Как сообщает управление ветеринарии РБ, проведение оперштаба стало ответной мерой на снижение составляемых протоколов в области обращений с собаками в республике. По сравнению с прошлым годом количество составленных протоколов в области обращений с собаками снизилось на 69 протоколов и составило 1180 по республике. Большее снижение в работе административных комиссий показал город Улан-Удэ – 167 протоколов. В свою очередь ударниками в количестве составленных протоколов с начала года стали Иволгинский, Бичурский и Кижингинский районы.



Такие заседания будут проводиться еженедельно, их главная цель – улучшение ситуации по укусам собак и снижение популяции безнадзорных собак в Бурятии.

