Заседания будут проводиться еженедельно
В Бурятии впервые прошло заседание оперштаба по недопущению нападений собак на людей. В мероприятии приняли участие ответственные лица из администраций районов республики и инспекторы управления ветеринарии РБ.
На заседании рассмотрели текущую ситуацию по нападениям собак на людей, а также готовность муниципального контроля и административных комиссий к привлечению нерадивых хозяев к ответственности.
Как сообщает управление ветеринарии РБ, проведение оперштаба стало ответной мерой на снижение составляемых протоколов в области обращений с собаками в республике. По сравнению с прошлым годом количество составленных протоколов в области обращений с собаками снизилось на 69 протоколов и составило 1180 по республике. Большее снижение в работе административных комиссий показал город Улан-Удэ – 167 протоколов. В свою очередь ударниками в количестве составленных протоколов с начала года стали Иволгинский, Бичурский и Кижингинский районы.
Такие заседания будут проводиться еженедельно, их главная цель – улучшение ситуации по укусам собак и снижение популяции безнадзорных собак в Бурятии.
В Бурятии оперштаб не допустит нападения собак на людей
Общество, Фото:
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