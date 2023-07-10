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В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по боксу

В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по боксу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»

С 18 по 22 июля в Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по боксу среди мужчин и женщин «Байкал – 2023». Турнир проведут в физкультурно-спортивном комплексе.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 22 регионов России. Турнир посвящён памяти олимпийского чемпиона В.К. Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр В.И. Баранникова.

Открытие турнира – 18 июля в 17:30. 21 июля с 14:00 начнутся полуфиналы. 22 июля с 12:00 будут проведены финалы соревнований. Вход на турнир свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия бокс спорт Улан-Удэ всероссийские соревнования

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