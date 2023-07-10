В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по боксу

На следующей неделе стартует «Байкал – 2023»



С 18 по 22 июля в Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по боксу среди мужчин и женщин «Байкал – 2023». Турнир проведут в физкультурно-спортивном комплексе.



В соревнованиях примут участие спортсмены из 22 регионов России. Турнир посвящён памяти олимпийского чемпиона В.К. Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр В.И. Баранникова.



Открытие турнира – 18 июля в 17:30. 21 июля с 14:00 начнутся полуфиналы. 22 июля с 12:00 будут проведены финалы соревнований. Вход на турнир свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

