В Северобайкальске появилась мемориальная доска известному бамовцу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

В Бурятии отметили День бамовца



8 июля в Северобайкальске состоялось открытие памятной доски строителю БАМа, Герою Социалистического Труда Феликсу Ходаковскому. Доска появилась на фасаде одной из пятиэтажек главного проспекта города.



Участие в торжественном открытии приняли представители администрации города, сын и близкие Феликса Викентьевича, ветераны строительства Бурятского участка БАМ, жители дома и просто неравнодушные люди. Собравшиеся вспомнили все славные вехи жизненного и трудового пути Феликса Ходаковского, возложили цветы к мемориальной доске и почтили его память минутой молчания.



С 1977 по 1985 годы Феликс Ходаковский работал на самом сложном — Бурятском — участке БАМа управляющим треста «Нижнеангарсктрансстрой» в Северобайкальске. Трест под его руководством провёл путеукладку от перевала Давана до «золотого звена» Балбухты в сентябре 1984 года.



Напомним, что 8 июля на севере Бурятии отмечался День бамовца. Так, в Северобайкальске прошёл митинг у памятника строителям БАМа, состоялась церемония награждения государственными наградами за заслуги в области образования, за добросовестный труд на железнодорожном транспорте и активную гражданскую позицию, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в строительство и развитие Байкало-Амурской магистрали. Также поздравили молодожёнов с днём свадьбы и вручили награды семьям-бамовцам за долгую семейную жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

