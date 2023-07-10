Власти Улан-Удэ победили «вечную» лужу

В Улан-Удэ на «Арбате» сделали новую ливневку. Теперь власти города уверяют, что «вечная лужа» возле торгового центра «Большой» должна исчезнуть.
- На протяжении нескольких лет на «Арбате», вблизи ул. Ленина д.35 скапливались лужи после дождей. На прошлой неделе специалисты комбината по благоустройству смонтировали новый приёмный лоток на этом месте. Ливневая канализация уже прошла проверку - после субботнего дождя на этом месте уже не скапливалась дождевая вода в большом объёме. Специалисты будут и дальше следить за ее эффективностью и при необходимости очищать от песка и мусора, - заявили в комбинате по благоустройству.
Отмечается, что ливнеприёмник присоединили к ливнёвке, расположенной на перекрёстке улиц Советская и Ленина, чтобы дождевые потоки с пешеходной зоны уходили туда.
Лужа на этом месте возникала каждый раз после дождя, а вода никуда не уходила. Поэтому каждый раз после осадков на место отправляли дворников, которые гоняли воду мётлами и лопатами.