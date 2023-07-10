В Бурятии «лебеди» станцуют на фоне заката на Байкале

Мероприятие станет самым красочным действом «Байкальского танцевального фестиваля 2023»
14 «лебедей» в белых пачках на фоне заката на Байкале увидят зрители 12 августа. Картину из балета «Лебединое озеро» покажут в особой экономической зоне «Пески» в Прибайкальском районе.
Мероприятие состоится в рамках программы «Балет на Байкале. Бурятия» и станет самым красочным действом «Байкальского танцевального фестиваля 2023».
Событие, которое называют главным танцевальным событием лета, обещает быть масштабным и запоминающимся. В этом году «Байкальский танцевальный фестиваль» пройдёт под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия.
- Проведение такого фестиваля является подтверждением того, что Бурятия является культурным центром. «Байкальский танцевальный фестиваль» проводится очень масштабно. В прошлом году одно из мероприятий проводили на Байкале на фоне голубого неба, когда сцена сливается с водной гладью Байкала. Рядом с этой красотой царило искусство. Это было очень красиво, и мы решили повторять ежегодно. Подобные мероприятия привлекают известных балетмейстеров, ведущих специалистов, наших талантливых выпускников Бурятского хореографического колледжа, туристов и гостей республики, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Фестиваль стартует 1 августа с открытия фотовыставки в ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ (6+). Известные и начинающие фотографы представят свои работы, где в кадре – артисты балета. Вход для посетителей свободный.
Одно из главных мероприятий – гала-концерт 10 августа на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Зрители увидят постановки ведущих российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии в исполнении выпускников Бурятского хореографического колледжа, чьи успехи сегодня составляют славу бурятской балетной школы (6+).
Главным событием фестиваля станет программа «Балет на Байкале. Бурятия», которая пройдёт 12 августа в живописной местности - особой экономической зоне «Пески». Артисты выступят для зрителей прямо на берегу озера. (*количество мест ограничено – вместимость площадки составляет не более 1000 человек).
- Программа очень интересная будет на Байкале. В финале, на фоне заката будет показан отрывок из 4-й картины балета «Лебединое озеро». Это будет очень красиво и символично. 14 «лебедей» в белых пачках выйдут на сцену. Эмоций будет масса. Я советую всем увидеть эту красоту, потому что это впечатления на всю жизнь, - поделился автор проекта «Байкальский танцевальный фестиваль», продюсер Бурятского государственного академического театра оперы и балета Павел Окунев.
И в Улан-Удэ 10 августа, и на Байкале 12 числа перед публикой выступят ведущие солисты Бурятского театра оперы и балета, а также солисты Театра балета Бориса Эйфмана, Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, Мариинского театра, Кремлёвского балета, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Музыкального театра Республики Карелия.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии «лебеди» станцуют на фоне заката на Байкале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие станет самым красочным действом «Байкальского танцевального фестиваля 2023»
Она не связана с лесными пожарами в республике
У самолёта выявили неисправность
В общекомандном зачёте первое место досталось Селенгинскому району. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В жаркий день змейка решила освежиться в водоёме
Объект обошёлся бюджету Бурятии в 11,6 млн
Об этом попросило руководства «Аистёнка»
Для охоты необходимо получить разрешительные документы
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Улан-Удэ возможна гроза
Она будет передана военнослужащим-землякам
Дождь изменил планы
Первый день соревнований проходил в Иволгинском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Дарья Мункоева трудится республиканской клинической больницы имени Семашко