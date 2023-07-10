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В Бурятии провели международную школу для молодых учёных

В Бурятии провели международную школу для молодых учёных
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Они обсудили ключевые экологические вопросы

В Бурятии, на Байкале более 60 молодых учёных, магистрантов и аспирантов завершили работу в международной летней школе «Экосистемные услуги на особо охраняемых природных территориях». Мероприятие прошло в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

На берегах озера собрались из 12 вузов, двух научных учреждений России, Казахстана и Монголии, а также из двух природоохранных организаций Бурятии и одной волонтёрской общественной экологической организации. Научную атмосферу создавали спикеры из Дальневосточного федерального университета, Монгольского университета науки о жизни, Красноярского ГАУ, Омского ГАУ, Новосибирского ГАУ, Бурятской сельхозакадемии, ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Программу школы посвятили актуальным вопросам в области природоохранной деятельности и оценки экосистемных услуг, которые рассмотрели с позиции обмена международным опытом между Россией, Монголией и Казахстаном. Молодым учёным представили специфику, концепции и подходы в оценке экосистемных услуг, роль экосистем в устойчивом развитии природных территорий, экологические проблемы особо охраняемых природных территорий и особенности природоохранной деятельности.

Большой интерес у слушателей вызвала проектная деятельность по теме «Культурные экосистемные услуги: опыт, проектирование», в ходе которой участники защитили свои проекты. Кроме лекций, тренингов и круглого стола слушатели школы приняли участие в экологических мероприятиях: экологический флешмоб, арт-субботник на ООПТ, экологический квиз, мастер-класс «Байкальский сувенир».

- Как отметили участники, все это помогло проникнуться эколого-просветительской идеей школы и способствовало формированию экологической культуры и мировоззрения. А новые знакомства, опыт командной работы и свежие знания о продвижении своих научно-исследовательских идей принесли пользу для всех присутствующих, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ. - Все участники получили удостоверения о повышении квалификации.

Бурятия Байкал наука школа вузы экология

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