Она не связана с лесными пожарами в республике
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- В северных районах возможно задымление от лесных пожаров, действующих на территории Республики Якутия, - отметили в агентстве.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии объяснили причину задымлённости
Общество, Фото:
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