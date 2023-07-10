В Бурятии объяснили причину задымлённости

Она не связана с лесными пожарами в республике



За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- В северных районах возможно задымление от лесных пожаров, действующих на территории Республики Якутия, - отметили в агентстве.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.





