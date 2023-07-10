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В Бурятии объяснили причину задымлённости

В Бурятии объяснили причину задымлённости
Общество,  Фото:trafjam.ru
Она не связана с лесными пожарами в республике

За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- В северных районах возможно задымление от лесных пожаров, действующих на территории Республики Якутия, - отметили в агентстве.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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