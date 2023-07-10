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В Улан-Удэ на сутки задержали авиарейс в Томск

В Улан-Удэ на сутки задержали авиарейс в Томск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У самолёта выявили неисправность

В воскресенье, 9 июля, отменили авиарейс из Улан-Удэ в Томск, выполняемый авиакомпанией Red Wings. Он был запланирован на два часа дня, но не состоялся до сих пор - спустя сутки - по причине технической неисправности.

Некоторые детали произошедшего рассказал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- В связи с технической неисправностью борт не вылетел. Были попытки экипажа устранить неисправность, но, к сожалению, они ни к чему не привели. Сегодня прибыли техники из Москвы, сейчас ведётся работа по устранению неисправности, - рассказал Дмитрий Гармаев.

В случае, если неисправность устранят, то самолёт вылетит в течение дня. Если нет, то будет предоставлен запасной борт. Как пояснил Дмитрий Гармаев, решение будет принимать авиакомпания. 

авиаперевозки

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