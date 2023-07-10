В Улан-Удэ на сутки задержали авиарейс в Томск





В воскресенье, 9 июля, отменили авиарейс из Улан-Удэ в Томск, выполняемый авиакомпанией Red Wings. Он был запланирован на два часа дня, но не состоялся до сих пор - спустя сутки - по причине технической неисправности.Некоторые детали произошедшего рассказал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.- В связи с технической неисправностью борт не вылетел. Были попытки экипажа устранить неисправность, но, к сожалению, они ни к чему не привели. Сегодня прибыли техники из Москвы, сейчас ведётся работа по устранению неисправности, - рассказал Дмитрий Гармаев.В случае, если неисправность устранят, то самолёт вылетит в течение дня. Если нет, то будет предоставлен запасной борт. Как пояснил Дмитрий Гармаев, решение будет принимать авиакомпания.