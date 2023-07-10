В Бурятии назвали абсолютных победителей «Наадан-Сурхарбаана-2023»

В общекомандном зачёте первое место досталось Селенгинскому району. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В минувшие выходные в Бурятии прошёл республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан-2023». 8 июля соревнования проводились на ипподроме Янгажинского дацана в Иволгинском районе. Здесь прошли соревнования по конным скачкам, разбиванию хребтовой кости, поднятию ловчего шеста и показательные выступления по конной стрельбе из лука.
В воскресенье, 9 июля, состязания продолжились на Центральном стадионе в Улан-Удэ. В финалах принимали участие спортсмены, одержавшие победу в районных сурхарбанах.
По итогам соревнований были выявлены абсолютные чемпионы «Наадан-Сурхарбан-2023». Лучшей в игре в шагай наадан стала Дарима Энэбишиева, высший класс по бурятским шахматам «Шатар» показал Жамсаран Цыдыпов. Лучший результат в гиревом спорте показал Сергей Каргин. Баир Батомункуев стал победителем в одной из тяжелейших дисциплин соревнований – троеборье. Бальжинима Цыремпилов стал победителем по стрельбе из лука. Чемпионом по разбиванию хребтовой кости стал Валерий Лубсанов.
Победителем по конным скачкам стал Бэлигто Ухинов. Абсолютным чемпионом по национальной борьбе стал Баир Омоктуев. Их зрители качали на руках.
В общекомандном зачёте первое место досталось Селенгинскому району, второе - Октябрьскому району, третье - Иволгинскому району.
С 12 часов за чашей стадиона открылись выставки, на концертной площадке выступили творческие коллективы республики и приглашённые гости: калмыцкий ансамбль «Тюльпан», этногруппа «Шоно», артисты из Монголии. Творческую площадку с выставками представил симпозиум гончаров «Шабар-Арт», стадион украсила арт-инсталляции «Мировое древо».
Вход на мероприятие был бесплатным. При этом каждый желающий мог внести свой вклад в АНО «Содействие» в поддержку бойцов, участвующих в зоне СВО.
В министерстве культуры республики отметили, что Бурятия вошла в число победителей конкурсного отбора, проводимого Федеральным агентством по туризму в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Республика получила 40,77 млн рублей на проведение спортивно-культурного праздника «Наадан Сурхарбан» (6+).
В Бурятии назвали абсолютных победителей «Наадан-Сурхарбаана-2023»
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