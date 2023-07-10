В Закаменске благоустраивают территории вокруг новых зданий
В Бурятии для жителей, которых переселили из аварийных домов, обустраивают дворы. Ремонтные работы в городе Закаменск Закаменского района проходят сразу по трём адресам. Сейчас на двух придомовых территориях обустраивают проезды, устанавливают новое освещение, лавочки и урны, а в третьем дворе идёт строительство большой многофункциональной детской площадки.
Несколько лет назад в Закаменске были построены два многоквартирных дома. В новые квартиры переехали люди, которые ранее проживали в аварийном жилищном фонде. Для полноценного комфорта не хватало только обустроенных дворов. В этом году в рамках федерального проекта появилась возможность благоустроить дворы домов 9а и 11а улицы Комсомольская.
- Работы ведутся по минимальному перечню. То есть здесь проводится асфальтирование, установка лавочек, урн, и освещения. На сегодня уже уложен бордюрный камень, подготовлено основание для укладки асфальта. Стоимость работ составляет около шести миллионов рублей. Завершить благоустройство планируют до конца июля, – рассказал первый заместитель главы Закаменского района Александр Тудунов.
На этом обновление не заканчивается. Во дворе улицы Ленина, 56а, идёт строительство многофункциональной детской площадки. Её стоимость – 10 млн рублей.
- Детская площадка вместит в себя спортивную зону для игр в футбол, волейбол и баскетбол, игровые комплексы, тренажёры и тихую зону, – добавила руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
Согласно контракту работы по благоустройству детской площадки должны быть завершены в сентябре этого года, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Бурятии для переселенцев из аварийных домов обустраивают дворы
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