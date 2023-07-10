В этом году в Бурятии возведут рекордное количество детсадов

Общество, Фото: пресс-служба УКС РБ

11 из них будут в районах республики



В республике продолжается строительство сразу 14 детских садов. Дошкольные учреждения возводят в пяти районах Бурятии, a также в городах Улан-Удэ и Северобайкальск. На всех строительных площадках работы должны завершиться до конца этого года.



- По республике есть потребность в дополнительных местах в детских садах. Понимая эту проблему, в прошлом году был принято решение строить сразу 14 детских садов. Мы возводим впервые такое количество дошкольных учреждений за один год, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



11 детских садов будут в районах республики, и только на них будет направлено более 3 миллиардов рублей. Так, в селе Поселье Иволгинского района строится детский сад на 250 мест. Строители уже возвели само здание, сейчас проходят кровельные и фасадные работы. Внутри детского садика будут предусмотрены пищеблок, актовый и гимнастический залы.



- Контракт на строительство детского сада в селе Поселье мы заключили ещё в прошлом году, в октябре месяце. Сейчас, степень готовности уже достаточно высокая. Завершаются работы по фасаду, до конца июля рабочие должны полностью закрыть тепловой контур и уже приступить к внутренней отделке помещений. Кроме этого, ведутся работы по устройству инженерных сетей. Согласно графику, в августе подрядная организация уже подойдёт к финишной прямой и будет завершать работы по благоустройству, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Планируется, что подрядная организация завершит строительство детского сада в Поселье в сентябре. Отапливать новое здание будет газовая котельная.



- Сейчас мы установили блочную котельную, она будет подавать тепло автономно. Также в данный момент устанавливаем инженерные сети водопровода, - добавил начальник участка ООО «Ремстрой» Никита Хамнуев.



Всего в Иволгинском районе строится пять детских садов. Также новые объекты возведут в Тарбагатайском, Еравнинском, Закаменском и Мухоршибирском районах, а также в городах Улан-Удэ и Северобайкальск. Таким образом будет создано более 2 тысяч мест в дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба УКС РБ.



