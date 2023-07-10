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В Туве медработникам разрешили приватизировать служебные квартиры

В Туве медработникам разрешили приватизировать служебные квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Это коснётся медиков первичного звена со стажем более 10 лет

Медицинским работникам первичного звена в Туве разрешили приватизировать служебное жилье. На этой неделе правительство республики приняло постановление, которым вносятся соответствующие изменения в существующий порядок предоставления служебных квартир.

Поправки предусматривают передачу служебного жилья в собственность медицинских работников после 10 лет непрерывной работы в одной медицинской организации не менее чем на одной ставке. Решение принято в соответствии с президентским поручением об установлении регионами дополнительных мер социальной поддержки работников первичного звена здравоохранения: поликлиник, ФАПов и станций «скорой помощи».

Стоит отметить, что до сих пор приватизация служебного жилья кем-либо была в республике запрещена. Для медиков сделали исключение, с помощью которого власти Тувы рассчитывают привлекать их в сёла, а также остановить отток медицинских кадров в другие регионы.

С 2021 года правительство республики начало принимать активные меры, чтобы решить проблему дефицита кадров в здравоохранении, который превысил 250 специалистов. В частности, врачи стали получать выплаты в размере 1 млн рублей по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», обеспечиваться служебным жильём, льготами на устройство детей в детсады, на оплату коммунальных расходов и т.д.

- Эти меры стали приносить результат. Так, уже в 2021 году в Туву вернулись 34 врача, в 2022 году — 56. Сегодня обеспеченность врачами в республике уже превышает среднероссийский уровень. Однако проблема дефицита «узких» специалистов все ещё остаётся, особенно в сельской местности, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

Тува здравоохранение жилье

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