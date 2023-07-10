Работники смогут посетить места погребения близких без получения отгула
Нерабочий день установлен в Иркутской области – это Единый день памяти. Впервые он будет выходным в 2024 году. Закон об этом подписал губернатор региона. Дата нерабочего дня является скользящей и предусмотрена законом до 2050 года. Так, в 2024 году это 14 мая, 2025 году – 29 апреля, в 2026 – 21 апреля, в 2027 – 11 мая.
– Хочу отметить, что такие дни есть во многих других регионах России. В их числе – Саратовская и Пензенская области, Ставропольский край, – сказал губернатор Игорь Кобзев.
Вопрос установки Единого дня памяти на специальной встрече рассмотрели представители различных конфессий. Религиозные деятели отметили, что почитание предков и посещение мест погребения близких присуще не только последователям православной веры, но и другим религиозным течениям и предложили называть нерабочий день нейтрально, без привязки к какой-либо религии.
- Объявление религиозных праздников нерабочими днями разрешено федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области установили Единый день памяти
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