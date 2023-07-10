10 июля

09 июля

Популярное

В Иркутской области установили Единый день памяти

В Иркутской области установили Единый день памяти
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работники смогут посетить места погребения близких без получения отгула

Нерабочий день установлен в Иркутской области – это Единый день памяти. Впервые он будет выходным в 2024 году. Закон об этом подписал губернатор региона. Дата нерабочего дня является скользящей и предусмотрена законом до 2050 года. Так, в 2024 году это 14 мая, 2025 году – 29 апреля, в 2026 – 21 апреля, в 2027 – 11 мая.

– Хочу отметить, что такие дни есть во многих других регионах России. В их числе – Саратовская и Пензенская области, Ставропольский край, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Вопрос установки Единого дня памяти на специальной встрече рассмотрели представители различных конфессий. Религиозные деятели отметили, что почитание предков и посещение мест погребения близких присуще не только последователям православной веры, но и другим религиозным течениям и предложили называть нерабочий день нейтрально, без привязки к какой-либо религии.

- Объявление религиозных праздников нерабочими днями разрешено федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область родительский день нерабочие дни

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе открыли бюст Герою России
В Агинском округе открыли бюст Герою России
Общество, 10.07.2023
Он установлен на аллее героев
В Иркутской области установили Единый день памяти
В Иркутской области установили Единый день памяти
Общество, 10.07.2023
Работники смогут посетить места погребения близких без получения отгула
В Бурятии оперштаб не допустит нападения собак на людей
В Бурятии оперштаб не допустит нападения собак на людей
Общество, 10.07.2023
Заседания будут проводиться еженедельно
Лучники Бурятии стали чемпионами России
Лучники Бурятии стали чемпионами России
Общество, 10.07.2023
«Золото» в стрельбе из классического лука выиграла мужская команда республики
Борица из Бурятии стала призёром первенства Европы
Борица из Бурятии стала призёром первенства Европы
Общество, 10.07.2023
Спортсмены Иркутской области стали победителями юношеского чемпионата
В улан-удэнском парке появились качели и зона отдыха
В улан-удэнском парке появились качели и зона отдыха
Общество, 10.07.2023
Каркас теневого навеса выполнен из деревянных брусьев
В Улан-Удэ родился 350-граммовый малыш
В Улан-Удэ родился 350-граммовый малыш
Общество, 10.07.2023
Рост малыша составил всего 27 см
Жителей Бурятии призывают не «спасать» косулят и зайчат
Жителей Бурятии призывают не «спасать» косулят и зайчат
Общество, 10.07.2023
У диких животных сейчас растёт потомство
Улицы Улан-Удэ украсили подвесные кашпо с цветами
Общество, 10.07.2023
Всего озеленители подготовили более 200 кашпо
В Бурятии ожидаются ливни
В Бурятии ожидаются ливни
Общество, 10.07.2023
Ближайшие два дня обещают быть дождливыми
Власти Улан-Удэ победили «вечную» лужу
Власти Улан-Удэ победили «вечную» лужу
Общество, 10.07.2023
Новая ливневка выдержала первую проверку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^