Спортсмены Иркутской области стали победителями юношеского чемпионата
С 6 по 9 июля в Венгрии прошло первенство Европы по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Анастасия К. из Кяхтинского района Бурятии стала серебряным призёром соревнований у девушек в весовой категории до 66 кг. Спортсменка стала самой молодой участницей в своей весовой категории.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, до финала Анастасия на три схватки потратила менее пяти минут, не отдав ни одного балла. В финале она встретилась с более опытной белорусской спортсменкой, до этого принимавшей участие в первенстве Европы до 18 лет.
Спортсмен из Баяндаевского района Усть-Ордынского округа Аркадий Ч. завоевал «золото» среди юношей до 16 лет. Залина Тотрова из Ангарска стала победительницей среди девушек этой же возрастной категории. Напомним, что российские и белорусские спортсмены выступали под нейтральным флагом без участия в командном зачёте.
Аркадий Ч. выступал в весовой категории до 75 кг. В финальном поединке он боролся с ещё одним российским спортсменом Исламом А. Залина Т. выступала в весовой категории до 62 кг и в финале выиграла у Варвары А. из Беларуси.
Борица из Бурятии стала призёром первенства Европы
Общество, Фото:
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