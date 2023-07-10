Борица из Бурятии стала призёром первенства Европы

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Спортсмены Иркутской области стали победителями юношеского чемпионата



С 6 по 9 июля в Венгрии прошло первенство Европы по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Анастасия К. из Кяхтинского района Бурятии стала серебряным призёром соревнований у девушек в весовой категории до 66 кг. Спортсменка стала самой молодой участницей в своей весовой категории.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, до финала Анастасия на три схватки потратила менее пяти минут, не отдав ни одного балла. В финале она встретилась с более опытной белорусской спортсменкой, до этого принимавшей участие в первенстве Европы до 18 лет.



Спортсмен из Баяндаевского района Усть-Ордынского округа Аркадий Ч. завоевал «золото» среди юношей до 16 лет. Залина Тотрова из Ангарска стала победительницей среди девушек этой же возрастной категории. Напомним, что российские и белорусские спортсмены выступали под нейтральным флагом без участия в командном зачёте.



Аркадий Ч. выступал в весовой категории до 75 кг. В финальном поединке он боролся с ещё одним российским спортсменом Исламом А. Залина Т. выступала в весовой категории до 62 кг и в финале выиграла у Варвары А. из Беларуси.

