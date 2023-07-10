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В Тункинском нацпарке в Бурятии открывается охота на кабана

В Тункинском нацпарке в Бурятии открывается охота на кабана
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Для охоты необходимо получить разрешительные документы

С 1 августа в Тункинском национальном парке в Бурятии открывается спортивная и любительская охота на кабана. Она продлится до 28 февраля 2024 года. Соответствующий приказ подписал директор нацпарка Баир Байминов.

Как сообщили в отделе охраны растительного и животного мира нацпарка, выдача разрешения начнётся с 17 июля по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. № 17.

Для охоты, в частности любительской и спортивной, необходимо иметь действующие разрешительные документы: охотничий билет единого федерального образца, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Охотникам, не являющимися жителями Тункинского района, необходимо оформить разрешение на посещение самого нацпарка.

охота национальный парк

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