Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
60-летнего жителя Бичурского района Бурятии по суду лишили водительских прав. Как выяснила проверка прокуратуры, мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с синдромом зависимости от алкоголя.
- Наличие у гражданина данного заболевания является препятствием по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района направил в суд иск о лишении мужчины права управления транспортными средствами. Суд удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу.
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
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