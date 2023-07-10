В Бурятии алкоголика лишили водительских прав

Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере



60-летнего жителя Бичурского района Бурятии по суду лишили водительских прав. Как выяснила проверка прокуратуры, мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с синдромом зависимости от алкоголя.



- Наличие у гражданина данного заболевания является препятствием по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района направил в суд иск о лишении мужчины права управления транспортными средствами. Суд удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу.



