В Улан-Удэ возможна гроза
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июля по республике облачно с прояснением, дожди, грозы, днём местами ливни. Утром местами туман. Ветер с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывистый до 15-17 м/с. Температура днём +24,+29, по Прибайкалью и дожде +17,+22.
В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура днём +25,+27.
В Бурятии местами ливни
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