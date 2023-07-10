В Бурятии местами ливни

В Улан-Удэ возможна гроза



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июля по республике облачно с прояснением, дожди, грозы, днём местами ливни. Утром местами туман. Ветер с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывистый до 15-17 м/с. Температура днём +24,+29, по Прибайкалью и дожде +17,+22.



В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура днём +25,+27.

