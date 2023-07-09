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Военнослужащего из Бурятии наградили медалью Суворова

Военнослужащего из Бурятии наградили медалью Суворова
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Медали удостоен Антон Колесников

За успешное выполнение боевых задач и успехи, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации медалью Суворова и медалью «Участнику специальной военной операции» Минобороны РФ награждён военнослужащий из Бурятии, гвардии майор, офицер Штаба Восточного военного округа Антон Колесников.

Антон Колесников, помимо выполнения боевых задач, обеспечивает взаимодействие военных с общественностью, средствами массовой информации.

В его объективе - сама история боевого подвига военнослужащих Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 


СВО военнослужащие награждение

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