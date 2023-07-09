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Бурятия празднует Сурхарбан

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первый день соревнований проходил в Иволгинском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Утром 8 июля на ипподроме Янгажинского дацана в Иволгинском районе стартовал главный праздник лета в Бурятии «Наадан-Сурхарбаан - 2023». Здесь прошли соревнования по конным скачкам, по разбиванию хребтовой кости, по поднятию ловчего шеста и показательные выступления по конной стрельбе из лука.

Зрителей радовал праздничный концерт, который шёл в перерывах между спортивными состязаниями до самого вечера. Выступили звёзды народного творчества и бурятской эстрады, а также приглашённые гости праздника: этногруппа «Шоно» из Иркутска, государственный ансамбль «Тюльпан», приехавший из Калмыкии, а также певица и композитор Нар-Оюу Наранбаатар из Монголии.

На празднике впервые состоялось троеборье «Эрын гурбан наадан» по трём видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. В этом состязании один спортсмен участвует в трёх видах спорта: «Бухэ барилдаан», «Сурхарбаан» и «Мори урилдаан».

Ещё одним ярким соревнованием в этом состязании стало поднятие ловчего шеста на скаку «Адуушанай тэмсээн». Поэтапно на его четырёх стадиях участнику необходимо надеть по правилам дэгэл, затем взять седло и оседлать правильно коня, а также на скаку коня поднять шестиметровый шест.

Сегодня на Центральном стадионе в Улан-Удэ с 9:00 стартовали соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган», бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из бурятского лука «Сурхарбаан», бурятским шахматам «Шатар», традиционной бурятской игре «Шагай наадан», гиревому спорту. А в 18:00 пройдут поединки за звание абсолютного чемпиона.


Возрастное ограничение 6+ 

Сурхарбан конные скачки спорт

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