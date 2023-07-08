В Улан-Удэ на набережной появился арт-объект из вторсырья

Общество, Фото: предоставлено Чингисом Болотовым

Объект установили в рамках субботника



Сегодня, 8 июля, состоялась акция по установке арт-объекта на набережной Селенги. «Это тот самый арт-объект, для изготовления которого мы всем городом собирали полиэтилен», - отмечают организаторы.



— Атлас «Спасём Байкал от пластикового мусора» — это страшно красивая картина возможного мусорного будущего озера Байкал. Сквозь сине-голубые и всё ещё прозрачные воды видно мусор, забивший всё пространство до самого дна великого озера, - рассказал общественник, руководитель проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов.



На лавках вмонтированы таблички с названием арт-объекта, географической информацией и напоминанием, чтобы люди забирали мусор с собой.



Над инсталляцией трудилось много людей. Сам арт-объект создал бурятский художник Табиту Мердыгеев. Стилизованную лавку и весь монтаж провёл Константин Поспелов, а также многочисленные волонтёры АНО «Событие». Плитку, на которой расположен арт-объект, произвёл бурятский переработчик Андрей Зайцев.



- Кстати, сегодня, 8 июля, День семьи, любви и верности. И многие волонтёры пришли на берег Селенги вместе со своими детьми, сестрами или братьями. Добровольцы не только успели убраться на славу, но и отдохнули возле водоёма, - продолжил Чингис Болотов.



После уборки и установки арт-объекта на чистом побережье волонтёров угостили горячей пиццей.







