Объект установили в рамках субботника
Сегодня, 8 июля, состоялась акция по установке арт-объекта на набережной Селенги. «Это тот самый арт-объект, для изготовления которого мы всем городом собирали полиэтилен», - отмечают организаторы.
— Атлас «Спасём Байкал от пластикового мусора» — это страшно красивая картина возможного мусорного будущего озера Байкал. Сквозь сине-голубые и всё ещё прозрачные воды видно мусор, забивший всё пространство до самого дна великого озера, - рассказал общественник, руководитель проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов.
На лавках вмонтированы таблички с названием арт-объекта, географической информацией и напоминанием, чтобы люди забирали мусор с собой.
Над инсталляцией трудилось много людей. Сам арт-объект создал бурятский художник Табиту Мердыгеев. Стилизованную лавку и весь монтаж провёл Константин Поспелов, а также многочисленные волонтёры АНО «Событие». Плитку, на которой расположен арт-объект, произвёл бурятский переработчик Андрей Зайцев.
- Кстати, сегодня, 8 июля, День семьи, любви и верности. И многие волонтёры пришли на берег Селенги вместе со своими детьми, сестрами или братьями. Добровольцы не только успели убраться на славу, но и отдохнули возле водоёма, - продолжил Чингис Болотов.
После уборки и установки арт-объекта на чистом побережье волонтёров угостили горячей пиццей.
В Улан-Удэ на набережной появился арт-объект из вторсырья
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объект установили в рамках субботника
Мужчину заключили под стражу
Она будет передана военнослужащим-землякам
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Женщина получила девять лет колонии
В республике действует особый противопожарный режим
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 65 жителей Бурятии
Проезд на этом участке закрыт на один день
На счету фигуранта 8 погашенных судимостей
Продолжаются поиски одного туриста
В программе: фотовыставка, гала-концерт и балет на Байкале
Мужчина незаконно добыл золото и переплавил его в слитки
Пропуск приостановят в связи с национальным праздником Монголии
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 07.07.2023
Соревнования пройдут с 11 по 15 июля