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В Улан-Удэ на набережной появился арт-объект из вторсырья

В Улан-Удэ на набережной появился арт-объект из вторсырья
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Болотовым
Объект установили в рамках субботника

Сегодня, 8 июля, состоялась акция по установке арт-объекта на набережной Селенги. «Это тот самый арт-объект, для изготовления которого мы всем городом собирали полиэтилен», - отмечают организаторы. 

— Атлас «Спасём Байкал от пластикового мусора» — это страшно красивая картина возможного мусорного будущего озера Байкал. Сквозь сине-голубые и всё ещё прозрачные воды видно мусор, забивший всё пространство до самого дна великого озера, - рассказал общественник, руководитель проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов.

На лавках вмонтированы таблички с названием арт-объекта, географической информацией и напоминанием, чтобы люди забирали мусор с собой.

Над инсталляцией трудилось много людей. Сам арт-объект создал бурятский художник Табиту Мердыгеев. Стилизованную лавку и весь монтаж провёл Константин Поспелов, а также многочисленные волонтёры АНО «Событие». Плитку, на которой расположен арт-объект, произвёл бурятский переработчик Андрей Зайцев.

- Кстати, сегодня, 8 июля, День семьи, любви и верности. И многие волонтёры пришли на берег Селенги вместе со своими детьми, сестрами или братьями. Добровольцы не только успели убраться на славу, но и отдохнули возле водоёма, - продолжил Чингис Болотов.

После уборки и установки арт-объекта на чистом побережье волонтёров угостили горячей пиццей.



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