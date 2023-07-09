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По Бурятии местами кратковременные дожди

По Бурятии местами кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами туманы

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +15, +20, местами +9, +14, днём +27, +32, местами +18, +23.

В Улан-Удэ без осадков, в конце дня возможна гроза с дождём. Ветер восточный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью +15, +17, днём +29, +31.


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