Утром местами туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +15, +20, местами +9, +14, днём +27, +32, местами +18, +23.
В Улан-Удэ без осадков, в конце дня возможна гроза с дождём. Ветер восточный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью +15, +17, днём +29, +31.
По Бурятии местами кратковременные дожди
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