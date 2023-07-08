Жительница Бурятии едва не убила собутыльников, пытаясь их успокоить

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина получила девять лет колонии



Кяхтинский районный суд рассмотрел дело в отношении женщины, которая обвинялась в покушении на убийство двух лиц.



1 апреля 2023 года во время застолья между двумя мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. Находившаяся вместе с ними женщина попыталась успокоить их и прекратить потасовку, однако на её просьбу последние не реагировали. Разозлившись, жительница Бурятии нанесла одному из них не менее 5 ударов клинком ножа, другому - не менее 7 ударов. Тем самым она причинила приятелям тяжкий вред здоровью.



- Подсудимая в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, поскольку умысла на убийство потерпевших у неё не было, она хотела просто успокоить дравшихся между собой потерпевших, - отмечают в суде.



Судом ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.



Приговор не вступил в законную силу.



