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Жительница Бурятии едва не убила собутыльников, пытаясь их успокоить

Жительница Бурятии едва не убила собутыльников, пытаясь их успокоить
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина получила девять лет колонии

Кяхтинский районный суд рассмотрел дело в отношении женщины, которая обвинялась в покушении на убийство двух лиц.

1 апреля 2023 года во время застолья между двумя мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. Находившаяся вместе с ними женщина попыталась успокоить их и прекратить потасовку, однако на её просьбу последние не реагировали. Разозлившись, жительница Бурятии нанесла одному из них не менее 5 ударов клинком ножа, другому - не менее 7 ударов. Тем самым она причинила приятелям тяжкий вред здоровью.

- Подсудимая в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, поскольку умысла на убийство потерпевших у неё не было, она хотела просто успокоить дравшихся между собой потерпевших, - отмечают в суде.

Судом ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

покушение на убийство

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