08 июля

07 июля

Популярное

В Улан-Удэ закрыли движение с улицы Коммунистическая на площадь Советов

В Улан-Удэ закрыли движение с улицы Коммунистическая на площадь Советов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проезд на этом участке закрыт на один день

МУП «Управление трамвая», приступая к капитальному ремонту на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, подписали договор на восстановление асфальтового покрытия с подрядной организацией.

В ночь с 7 на 8 июля подрядная организация приступила к асфальтированию участка протяжённостью 30 метров.

- Работы должны были быть завершены до открытия трамвайного движения. Но на утро 8 июля подрядчик не справился с поставленной задачей и не доложил асфальт протяжённостью 12 метров. Из-за некомпетентных действий подрядчика сегодня будет закрыт проезд для автотранспорта налево - с улицы Коммунистическая на площадь Советов. Работы по асфальтированию будут проводиться сегодня ночью, после закрытия трамвайного движения, - сообщают в администрации Улан-Удэ.


 Также в мэрии напомнили, что сегодня ночью трамваи на данном участке курсируют до 22:00.

- Уважаемые горожане! Приносим извинения за доставленные неудобства в связи с капитальным ремонтом путей, - извинились в администрации. 
ремонтные работы ремонт дорог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 08.07.2023
В республике действует особый противопожарный режим
Мошенники украли у жителя Улан-Удэ 4 млн
Мошенники украли у жителя Улан-Удэ 4 млн
Общество, 08.07.2023
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 65 жителей Бурятии
Улан-удэнец отобрал телефон у нового знакомого
Улан-удэнец отобрал телефон у нового знакомого
Общество, 08.07.2023
На счету фигуранта 8 погашенных судимостей
В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»
В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»
Общество, 08.07.2023
В программе: фотовыставка, гала-концерт и балет на Байкале
Житель Бурятии получил «условку» за незаконное хранение золота на 11 млн
Житель Бурятии получил «условку» за незаконное хранение золота на 11 млн
Общество, 08.07.2023
Мужчина незаконно добыл золото и переплавил его в слитки
В Туве временно ограничат движение через госграницу
В Туве временно ограничат движение через госграницу
Общество, 08.07.2023
Пропуск приостановят в связи с национальным праздником Монголии
В Бурятии жара до +31 градуса
В Бурятии жара до +31 градуса
Общество, 08.07.2023
В Улан-Удэ возможна гроза 
В Бурятии разыграют кубок России по стрельбе из лука
В Бурятии разыграют кубок России по стрельбе из лука
Общество, 07.07.2023
Соревнования пройдут с 11 по 15 июля
Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Общество, 07.07.2023
Спектакль по произведению Пушкина покажут в ленд-арт парке «Тужи»
В Бурятии стартует республиканский Сурхарбан
В Бурятии стартует республиканский Сурхарбан
Общество, 07.07.2023
День скачек проведут в Иволгинском районе
Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска
Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска
Общество, 07.07.2023
Турниры проводились для юношей до 15 и 18 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^