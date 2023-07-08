В Улан-Удэ закрыли движение с улицы Коммунистическая на площадь Советов







- Уважаемые горожане! Приносим извинения за доставленные неудобства в связи с капитальным ремонтом путей, - извинились в администрации.



МУП «Управление трамвая», приступая к капитальному ремонту на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, подписали договор на восстановление асфальтового покрытия с подрядной организацией.В ночь с 7 на 8 июля подрядная организация приступила к асфальтированию участка протяжённостью 30 метров.- Работы должны были быть завершены до открытия трамвайного движения. Но на утро 8 июля подрядчик не справился с поставленной задачей и не доложил асфальт протяжённостью 12 метров. Из-за некомпетентных действий подрядчика сегодня будет закрыт проезд для автотранспорта налево - с улицы Коммунистическая на площадь Советов. Работы по асфальтированию будут проводиться сегодня ночью, после закрытия трамвайного движения, - сообщают в администрации Улан-Удэ.Также в мэрии напомнили, что сегодня ночью трамваи на данном участке курсируют до 22:00.