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Мошенники украли у жителя Улан-Удэ 4 млн

Мошенники украли у жителя Улан-Удэ 4 млн
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 65 жителей Бурятии

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 6 июля 2023 года стали 1 224 жителя республики (+65 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 320 млн рублей (+18 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4 млн рублей.

Так, 1 июля жителю Улан-Удэ поступил телефонный звонок от неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит от имени потерпевшего. Злоумышленник предложил установить на телефоне приложение, чтобы защититься от хищения денежных средств. На самом деле эта программа была предназначена для удалённого доступа и управления операционной системой телефона через Интернет. С её помощью мошенник оформил на мужчину кредит на сумму 4 млн рублей и похитил указанную сумму.

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
мошенничество

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